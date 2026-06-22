Уральца посадили за убийство с попыткой изнасилования 18-летней давности

Жителя Артинского района приговорили к 8 годам колонии строгого режима Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 45-летнему жителю Артинского района за убийство 18-летней давности. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, трагедия случилась 19 июля 2007 года в период с 13 до 14 часов в лесу около села Курки.

- У местного жителя после покушения на изнасилование потерпевшей возник умысел на ее убийство. Пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности, он, склонившись над женщиной, деревянным топорищем сдавил ее шею, вызвав тем самым механическую асфиксию, - рассказали в ведомстве.

Затем мужчина закидал тело жертвы ветками, после чего поспешно скрылся.

Уральца признали виновным по пункту «к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с покушением на изнасилование». Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.