В Североуральске водитель без прав улетел в кювет и перевернулся

Водитель перевернулся в кювет, а после ДТП выпил спиртное. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Североуральске днем 21 июня водитель без прав улетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, авария произошла на 3-м километре дороги Североуральск – поселок Баяновка.

39-летний водитель автомобиля Ford Mondeo ехал в поселок Баяновка. Он не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость, из-за чего съехал с проезжей части и перевернулся в кювет с дождевой водой.

– В результате происшествия получил незначительные телесные повреждения. После осмотра медиками и оказания необходимой помощи он был отпущен домой, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Установлено, что водитель – житель Североуральска, и водительского удостоверения не имеет. В машине он находился один. Освидетельствование показало 1,145 миллиграмма этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. Автоинспекторам мужчина пояснил, что выпил после аварии.

На водителя составили административный протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ «Невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен». Обстоятельства случившегося устанавливаются.