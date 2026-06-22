Свердловская полиция присоединится к минуте молчания в День памяти и скорби

К Общероссийской минуте молчания присоединится полиция Свердловской области Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ГУ МВД России по Свердловской области 22 июня 2026 года присоединится к Общероссийской минуте молчания в связи с Днем памяти и скорби – днем начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В этот день 85 лет назад свердловчане вышли на площадь 1905 года, чтобы услышать страшную весть о нападении фашистской Германии на нашу Родину, - рассказали в свердловской полиции.

На фронт ушли порядка 376 тысяч свердловчан. Треть из них не вернулась домой. В тыл были эвакуированы сотни заводов. Также был развернут 161 военный госпиталь, где жители Среднего Урала сдали больше 70 тонн донорской крови для раненных солдат.

- Мы храним память о подвиге наших предков, прошедших через испытания за гранью человеческих возможностей, - отметили в полиции региона.

Общероссийская минута молчания состоится в 12:15 по московскому времени. Напомним, что в связи с Днем памяти и скорби губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к уральцам.