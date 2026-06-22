Владимир Путин наградил семью из Свердловской области

Владимир Путин отметил государственными наградами семью из Свердловской области Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами семью из Свердловской области. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

- За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Федотенко Андрей Валериевич и Ольга Павловна из Сысертского городского округа, - рассказали в Департаменте.

Отмечается, что данную награду вручают семьям, которые воспитали четверых детей. Также медали ордена «Родительская слава» были удостоены жители соседних регионов – Челябинской и Тюменской областей.

Указ президента был подписан 21 июня 2026 года и опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Владимир Путин отметил государственными наградами четырех выдающихся свердловчан.