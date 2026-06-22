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НовостиОбщество22 июня 2026 4:38

Владимир Путин наградил семью из Свердловской области

Президент России наградил свердловскую семью, воспитавшую четверых детей
Никита ПРИХОДЬКО
Владимир Путин отметил государственными наградами семью из Свердловской области

Владимир Путин отметил государственными наградами семью из Свердловской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами семью из Свердловской области. Об этом сообщили в региональном Департаменте информационной политики.

- За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медалью ордена «Родительская слава» награждены Федотенко Андрей Валериевич и Ольга Павловна из Сысертского городского округа, - рассказали в Департаменте.

Отмечается, что данную награду вручают семьям, которые воспитали четверых детей. Также медали ордена «Родительская слава» были удостоены жители соседних регионов – Челябинской и Тюменской областей.

Указ президента был подписан 21 июня 2026 года и опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Владимир Путин отметил государственными наградами четырех выдающихся свердловчан.