Свердловский губернатор обратился к уральцам в День памяти и скорби

Денис Паслер обратился к жителям Свердловской области в День памяти и скорби Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер обратился к жителям региона в связи с Днем памяти и скорби – днем начала Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в областном Департаменте информационной политики.

- 22 июня 1941 года нацистская Германия вероломно напала на нашу страну, нарушив мирный уклад жизни, планы и мечты миллионов советских граждан, - отметили в Департаменте.

Денис Паслер отметил большой вклад жителей Урала. Так, порядка 12 городов Уральского федерального округа были удостоены звания «Город трудовой доблести» за подвиги в годы Великой Отечественной войны.

- В час смертельной опасности наш народ, сплотившись в едином духовном порыве, самоотверженно встал на защиту государственных рубежей. Мы никогда не забудем этот священный подвиг, - сказал глава региона.

Также к уральцам обратились председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина и полпред в УрФО Артем Жога.