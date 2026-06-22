Глава СКР взял на контроль дело о банде подростков в Екатеринбурге

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о банде подростков, которая орудует в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге группа подростков регулярно совершает противоправные действия, направленные на хищение и повреждение чужого имущества, а также применяет насилие в отношении граждан, - пояснили в СКР.

По данному факту свердловским СК возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Богдану Францишко доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее в уральской столице толпа подростков ограбила пять магазинов и совершила набег на ЖК, напав на охранника. Свои действия они снимали на видео.