В Каменске-Уральском ночью вспыхнул частный жилой дом

Пожар удалось потушить менее чем за час Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каменске-Уральском ночью 22 июня 2026 года произошел пожар на улице Калинина. Вспыхнул частный жилой дом. Огонь охватил порядка 80 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 2:00.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Каменск-Уральский, улица Калинина. На площади 80 квадратных метров повреждены кровля, перекрытие частного жилого дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выехала бригада в составе 14 огнеборцев и 4 единиц спецтехники. В 2:32 им удалось локализовать огонь, а еще через 7 минут – потушить возгорание. Затем начались разбор и проливка сгоревших конструкций. Все работы завершились в 3:30.