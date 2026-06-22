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НовостиОбщество22 июня 2026 2:55

Циклон из Казахстана принесет дожди и грозы в Свердловскую область

В Свердловской области в течение недели ожидаются дожди и грозы
Никита ПРИХОДЬКО
На Среднем Урале ожидаются дожди и грозы

На Среднем Урале ожидаются дожди и грозы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области синоптики предупредили жителей о предстоящих дождях и грозах. Осадки в регион принесет циклон, поднимающийся с запада Казахстана. Об этом рассказали в Уральском Гидрометцентре.

- Циклон обусловит на Урале в течение недели преимущественно облачную погоду с частыми дождями и грозами. Меньше осадков предполагается на востоке области. Во второй половине недели температура понизится на 5-7 градусов, - сообщили в Гидрометцентре.

Сегодня, 22 июня, температура в регионе составит от +28 до +33 градусов. Во вторник 23 июня столбики термометров покажут +23..+28 градусов, а в среду 24 июня – +20..+25 градусов.

Так, в первой половине недели синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 метров в секунду, а также ливневые дожди. В отдельных районах Среднего Урала возможны грозы и крупный град.