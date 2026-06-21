В Алапаевске 9-летний самокатчик угодил под колеса авто

Самокатчик находится в реанимации. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

20 июня в Алапаевске на улице Толмачева произошло ДТП. Возле дома № 45/1 водитель внедорожника Chery tiggo проезжал по улице. Из-за ряда припаркованных машин неожиданно выехал 9-летний мальчик на электросамокате. Избежать наезда не удалось. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

- Несовершеннолетний получил тяжелую травму головы. Он был доставлен в реанимационное отделение Алапаевской городской больницы, - сказано в сообщении.

В Свердловской области ребенок на электросамокате угодил в ДТП Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

Автоинспекторы выяснили, что мощность электросамоката 350 ватт. Это приравнивает транспортное средство к мопеду. А значит, на него требуются водительские права категории «М». У ребенка из не было, как и защитной экипировки.

Мать рассказала, что покупала электросамокат в качестве подарка. Женщина не знала, что на него требуются права. По итогу на нее составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за «Передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления».

Также на свердловчанку наложили штраф – 30 тысяч рублей. Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь к ответственности. Автоинспекторы придут в школу, в которой учится пострадавший, чтобы провести урок профилактики.