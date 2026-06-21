На Урале аферисты ограбили квартиру главного тренера «Металлурга» Андрея Разина

Тренер поблагодарил полицейских Екатеринбурга за помощь. Фото: соцсети Андрея Разина

В Екатеринбурге ограбили квартиру главного тренера хоккейного клуба «Металлург» Андрея Разина. Это произошло, так как мошенники запугали его 16-летнего сына. О случившемся рассказала жена тренера – Татьяна Разина в соцсетях.

Обман начался с взлома портала Госуслуг. Далее начались звонки от якобы силовиков. Они оказывали моральное давление на подростка. Затем на порог квартиры пришел и сам «курьер». Он забрал с собой сейф.

- Давили на него и вынудили передать ключ от квартиры для того, чтобы каким-то образом отсканировать сейф. Угрожали, что если он этого не сделает, то в течение 72 часов в квартиру ворвутся. Говорили, что все обернется уголовным расследованием, - говорит Татьяна Разина.

Семья обратилась к силовикам. Они сняли отпечатки пальцев, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Сам же подросток предоставил фото номеров машины, скрины переписок. Эти материалы помогли правоохранителям вычислить участников мошеннической схемы.

Сказано, что преступление было раскрыто меньше, чем за сутки. Выяснилось, что сейф забирал такой же обманутый аферистами мужчина. Тренер Андрей Разин поблагодарил полицейских Екатеринбурга за помощь и профессионализм.