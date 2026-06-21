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НовостиОбщество21 июня 2026 14:53

В Екатеринбурге к зданию на Сулимова приехали пожарные

В Екатеринбурге вспыхнул пожар на улице Сулимова
Маргарита РАЗУМОВА
К зданию приехали пожарные. Фото: читатель «КП»

К зданию приехали пожарные. Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге 21 июня днем вспыхнул пожар в доме на Сулимова, 33а. Едкий дым стремительно заполонил здание, а также улицу. Фото с места происшествия «КП-Екатеринбург» прислал читатель.

- На площади 20 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом здании. Возгорание ликвидировано, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС Свердловской области.

На месте происшествия работали восемь пожарных на двух единицах техники.

Свердловские спасатели напоминают уральцам о соблюдении правил безопасности. Территорию у зданий необходимо держать в чистоте. Не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли у строений.