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НовостиОбщество21 июня 2026 11:53

Уральский Халк Иван Штырков устроил пышную свадьбу

В Екатеринбурге Иван Штырков сыграл роскошную свадьбу
Маргарита РАЗУМОВА
Свадебное торжество прошло в Екатеринбурге. Фото: соцсети

Свадебное торжество прошло в Екатеринбурге. Фото: соцсети

В Екатеринбурге самбист и боец смешанных единоборств Иван Штырков вместе со своей женой Еленой с размахом отпраздновали свадьбу. Торжество устроили на роскошной площадке - Teatro Veneziano. Кадры были опубликованы в соцсетях Елены.

Иван и Елена слились в свадебном танце. Гостей также ожидало выступление кавер-группы, танцы.

Площадка утопала в живых цветах. Фото: соцсети

Площадка утопала в живых цветах. Фото: соцсети

Сама же площадка буквально утопала в живых цветах. В конце праздника Елена и Иван разрезали огромный торт, который был усыпан свежими ягодами.

Елена и Иван в конце праздника разрезали огромный торт. Фото: соцсети

Елена и Иван в конце праздника разрезали огромный торт. Фото: соцсети

Напомним, что Иван Штырков и Елена зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов. Известно, что Иван сделал предложение возлюбленной во время тренировки.

Сама же Елена занимается стрельбой, фитнесом. Нередко ее можно увидеть и на занятиях по пилатесу.