Уральский Халк Иван Штырков устроил пышную свадьбу

В Екатеринбурге самбист и боец смешанных единоборств Иван Штырков вместе со своей женой Еленой с размахом отпраздновали свадьбу. Торжество устроили на роскошной площадке - Teatro Veneziano. Кадры были опубликованы в соцсетях Елены.
Иван и Елена слились в свадебном танце. Гостей также ожидало выступление кавер-группы, танцы.
Сама же площадка буквально утопала в живых цветах. В конце праздника Елена и Иван разрезали огромный торт, который был усыпан свежими ягодами.
Напомним, что Иван Штырков и Елена зарегистрировали брак в одном из ЗАГСов. Известно, что Иван сделал предложение возлюбленной во время тренировки.
Сама же Елена занимается стрельбой, фитнесом. Нередко ее можно увидеть и на занятиях по пилатесу.