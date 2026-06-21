На Урале более 27 тысяч человек поступят на бюджет в колледжи и техникумы

Свердловские выпускники будут подавать документы в колледжи и техникумы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Колледжи и техникумы Свердловской области начали прием заявок от выпускников. В этом году на бюджет смогут поступить 27 197 человек. Число мест в сравнении с прошлым годом увеличилось на 245. Об этом рассказали в Департаменте информполитики области.

- Самые востребованные у свердловских абитуриентов – машиностроение, металлургия, информационные технологии, педагогика, медицина и энергетика, – сообщал Денис Паслер в своих соцсетях.

В регионе расширяют возможности проекта «Профессионалитет». Он позволяет студентам взаимодействовать с работодателями и быстрее выходить на рынок труда. В этом году будут запущены семь образовательных кластеров.

Для удобства абитуриентов создали портал областного министерства образования.

Свердловские выпускники смогут подавать заявление лично, через почтовые отделения, портал Госуслуг. В том числе с помощью региональной системы priem.egov66.ru.