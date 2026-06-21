В садах Екатеринбурга вспыхнул мощный пожар

Пламя охватило 230 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС Свердловской области

21 июня утром в Екатеринбурге произошел пожар в садовом товариществе, расположенном на Чусовском тракте. Пламя охватило 230 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Из-за инцидента никто не пострадал.

- Сгорел садовый дом и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 19 человек личного состава, - сказано в сообщении.

С огнем пожарные боролись почти полтора часа. В 13:27 специалисты завершили проливку, а также разобрали сгоревшие конструкции. Причины случившегося установят пожарные дознаватели.

Свердловское МЧС напоминает собственникам дачных участков о необходимости соблюдения правил. Держите в чистоте территорию. Не сжигайте мусор, не высыпайте угли около строений. Ремонт и монтаж проводки доверяйте опытным специалистам.