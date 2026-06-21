Денис Паслер поздравил уральцев с Днем медицинского работника

Денис Паслер поздравил свердловских медработников и пожелал им новых успехов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

День медицинского работника празднуется 21 июня. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил тех, кто ежедневно спасает жизни уральцев и заботится об их здоровье. Он подчеркнул, что в регионе трудится более 50 тысяч медицинских работников.

- Это одна из тех профессий, которая, кроме профессионализма, требует особых личных качеств: чуткости, терпения, умения брать на себя ответственность и быстро принимать важнейшие решения. Поздравляю с праздником медицинское сообщество региона! Спасибо за самоотверженный труд и неравнодушие. Крепкого здоровья, семейного благополучия, сил и новых профессиональных успехов! – написал Денис Паслер в своем канале.

Екатеринбуржцы смогут поблагодарить врачей лично. Около ротонды Дома Севастьянова с 10:00 до 16:00 работает открытый микрофон акции «Скажи спасибо врачу». Вы можете прийти и записать свои благодарности медикам.