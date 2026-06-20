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НовостиСпорт20 июня 2026 16:58

До «Спартакиады народов России» в Екатеринбурге осталось 50 дней

Турнир пройдет с 4 августа по 3 октября
Екатерина ГАПОН
Соревнования также пройдут и по художественной гимнастике

Соревнования также пройдут и по художественной гимнастике

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До «Спартакиады народов России» по летним видам спорта осталось 50 дней. Турнир пройдет с 4 августа по 3 октября, церемония открытия состоится в Екатеринбурге. Для наших спортсменов соревнования станут ключевым этапом отбора в сборную страны на Олимпийские игры – 2028 в Лос-Анджелесе.

Сами соревнования пройдут в Верхней Пышме, Богдановиче, Первоуральске, селе Кашино, и деревне Кремлевка. Турнир пройдет на 18 спортивных объектах по 21 виду спорта.

– Территориально Спартакиада объединит сразу несколько регионов страны. Состязания также примут Башкортостан, Татарстан, Калининградская, Омская, Самарская и Челябинская области, – сообщил в своем канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Всего на спартакиаде будет разыграно 362 комплекта наград в 42 олимпийских дисциплинах.