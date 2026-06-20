В Свердловской области за прошедшие сутки произошло 90 ДТП

В авариях пострадали шесть человек, погибших нет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за 19 июня произошло 90 ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. В 85 из них пострадавших нет.

– В результате пяти аварий пострадали шесть человек, один из них несовершеннолетний. Погибших нет, – сообщили в ведомстве.

20 июня статистика по смертельным ДТП уже не такая радостная – за сутки произошло уже как минимум два смертельных ДТП.

Одна авария произошла в Алапаевском районе. 19-летний водитель «четырнадцатой» без прав насмерть сбил женщину-пешехода. Испугавшись, он скрылся с места ДТП, однако уже через 5 часов он сам пришел и сдался полиции.

Еще одна трагедия произошла под Пелымом. 49-летний водитель Kia при попытке обогнать грузовик улетел в кювет и перевернулся. Мужчина и две его 39-летние пассажирки погибли на месте.