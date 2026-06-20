После «Ночи музыки» с улиц Екатеринбурга вывезли 180 кубометров мусора

Октябрьскую площадь полностью привели в порядок после фестиваля. Фото: Алексей Орлов

После фестиваля «Уральская ночь музыки», которая прошла в Екатеринбурге 19 июня, коммунальщики вывезли с улиц города 180 кубометров мусора. К 9 утра 20 июня Екатеринбург был полностью убран.

– Учитывая масштаб фестиваля, перед городскими службами стояли очень серьёзные задачи. До двух ночи работал метрополитен. В течение всего мероприятия и сразу по его завершению коммунальщики вывозили мусор, – рассказал в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, что фестиваль прошел в Екатеринбурге в 12-й раз. В этом году главной темой мероприятия стало 40-летие Свердловского рок-клуба. Всего площадки «Ночи музыки» посетили 450 тысяч зрителей.

На фестивале выступили более 4,5 тысяч артистов на 110 сценах, среди главных хедлайнеров – Юлия Савичева, группы «Пицца», «Чайф», «Смешband», Юлия Пересильд с группой МАNДРАГОРА, NLO, «Лауд», Алексей Гориболь и другие исполнители.