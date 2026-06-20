В Екатеринбурге открылась аллея Героев Советского Союза и Российской Федерации

Торжественная церемония открытия аллеи прошла 20 июня

В Екатеринбурге 20 июня торжественно открыли аллею выпускников Екатеринбургского суворовского военного училища – Героев Советского Союза и Российской Федерации. Об этом сообщили в администрации города.

– Открытие этой аллеи – это дань глубокого уважения и благодарности настоящим героям. Это возможность для нынешних и для будущих поколений суворовцев прикоснуться к истории, почувствовать связь с теми, кто стоял и стоит на страже нашей свободы и независимости, – сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Градоначальник подчеркнул: все на этой аллее будет служить напоминанием о том, какой ценой достается мир, и напомнил, как важно помнить тех, кто заплатил за это своей жизнью.

Алексей Орлов отметил, что суворовское училище всегда было «кузницей военных кадров» и будущих Защитников отечества. Он пожелал, чтобы аллея стала местом гордости, вдохновения и вечной памяти.