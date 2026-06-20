В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем легковушки врезался в дерево

Подросток взял ключи от машины, пока родители спали. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Екатеринбурге 15-летний подросток за рулем Hyundai Elantra улетел в кювет и врезался в дерево. Авария произошла ночью 20 июня на 9-м километре Чусовского тракта Верх-Исетского района.

По предварительным данным, подросток ехал в сторону областного центра, превысив скорость. Не справившись с управлением он съехал с проезжей части и врезался в дерево.

– В результате ДТП пострадала 15-летняя пассажирка с травмой головы доставлена бригадой скорой медицинской помощи в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга, где медики оказывают ей необходимую помощь, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Пассажирка не была пристегнута ремнями безопасности, из-за чего и получила травмы.

Подросток – местный житель, пояснил автоинспекторам, что взял машину без разрешения, пока родители спали, чтобы покататься с друзьями. Ключи от автомобиля были в свободном доступе. Проведение проверки продолжается.