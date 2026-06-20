В Екатеринбурге в 19-й раз пройдет фестиваль «Коляда-Plays»

Фестиваль продлится до конца июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в 19-й раз пройдет фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Мероприятие продлится с 20 по 30 июня. За это время в основной конкурсной программе примут участие 26 спектаклей.

В течение десяти дней театральные коллективы будут выступать на сценах Камерного театра, Театра кукол, театра балета «Щелкунчик», учебного театра ЕГТИ и «Коляда Театра». Артисты из разных городов поборются за гран-при – бронзовую звезду. Награду вручат лучшему спектаклю, лучшей актрисе, лучшему актеру и лучшему театральному ансамблю.

– В Екатеринбург приедет театральный коллектив из Северной Македонии, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Омска, Озёрска, Челябинска, Верхнего Уфалея, Нижнего Тагила, Серова, Йошкар-Олы и многих других, – рассказали «КП-Екатеринбург» в «Коляда-театре».

Кроме того, в рамках фестиваля наградя победителей Международного конкурса драматургов «Евразия – 2026». В каждой номинации, а именно «Пьеса для большой сцены», «Пьеса для камерной сцены», «Пьеса для детского театра», «Новая уральская драма» вручаются три премии.