Непогоду ожидают 21 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 21 июня ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по региону. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.

– Избегайте деревьев, рекламных конструкций и ЛЭП, закрепите всё, что может быть снесено ветром, а при граде – найдите укрытие или защитите голову одеждой или сумкой, – рекомендуют в ведомстве.

Дома в период непогоды лучше закрыть окна и двери, отключить электроприборы и не подходить близко к водостокам и антеннам. На воде лучше как можно скорее покинуть акваторию.

Водителей призывают отказаться от поездок, а если вы уже за рулем – остановитесь на обочине, закройте окна и переждите непогоду.