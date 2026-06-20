«Уральскую ночь музыки» посетили 450 тысяч зрителей

Фестиваль прошел в Екатеринбурге в 12-й раз Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль «Уральская ночь музыки», который прошел в Екатеринбурге 19 июня в 12-й раз, собрал 450 тысяч зрителей. На мероприятии выступили 2500 музыкантов на 110 площадках. По традиции, фестиваль завершился акцией «Светает» на Октябрьской площади, где группа «Чайф» исполнила песню «Луч солнца золотого».

Фестиваль закончился концертом группы «Чайф» и акцией «Светает» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главой темой «Ночи музыки» стало 40-летие Свердловского рок-клуба. Помимо группы «Чайф», которая выступила на фестивале впервые за 12 лет, зрители могли попасть на выступления группы «ТОП», «Запрещенные барабанщики», «СмешBand» и других артистов.

«Ночь музыки» приехала Юлия Пересильд с группой МАNДРАГОРА Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также хедлайнерами фестиваля стали Юлия Савичева, покорившая всех своим сильным вокалом и изменением в стиле, группа «Пицца», Юлия Пересильд с группой МАNДРАГОРА, NLO, «Лауд», Алексей Гориболь и другие исполнители.

Юлия Савичева поразила всех сменой имиджа и репертуара Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На «Ночи музыки» также вспомнили основателя фестиваля – Евгения Горенбурга. Генерального продюсера и музыканта не стало 22 апреля. Зрители смогли увидеть памятное видео о Горенбурге на экранах сцены на Плотинке и на Октябрьской площади.

На фестивале также выступила группа «Пицца» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

– Несмотря на то, что Ural Music Night впервые прошел без Евгения Горенбурга, мы смогли сделать так, чтобы Евгений Львович стал его частью. Вместе мы пели написанные им для группы «ТОП» песни, реализовали придуманные им идеи и, по его заветам, продолжаем активную работу и не расслабляемся, – поделилась директор фестиваля Ural Music Night Екатерина Шубенко.

Впервые фестиваль сделали доступным для людей с инвалидностью. Организацией доступной среды занималась «Академия инклюзивной культуры». А для тех, кто не смог лично посетить фестиваль, велась прямая трансляция.