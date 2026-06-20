В детские отделения СОКБ №1 поступило оборудование для лечения пороков сердца

Новое оборудование для детских отделений обошлось в 35 миллионов рублей. Фото: пресс-служба СОКБ №1

В детские отделения Свердловской областной клинической больницы №1 поступило новое оборудование, которой поможет в лечении пациентов с врожденными пороками сердца. Об этом сообщили в пресс-службе СОКБ №1. Общая сумма техники для двух отделений составила 35 миллионов рублей.

В отделениях детской кардиохирургии и анестезиологии-реанимации ежегодно помощь получают 600 пациентов, нуждающихся в операциях на сердце и магистральных сосудах, в том числе новорожденные с критическими врождёнными пороками.

–Мы посмотрели работу нового оборудования, которое введено в эксплуатацию в СОКБ №1. Оно уже позволяет более качественно оказывать медицинскую помощь маленьким пациентам. Вдвойне приятно, что это происходит в преддверии Дня медицинского работника, – отметил замминистра здравоохранения Свердловской области Вячеслав Липатов.

Самым дорогим оборудованием стал УЗИ-аппарат экспертного класса. Он обеспечивает высокое качество изображения и благодаря усовершенствованным функциям обработки и автоматизации ускоряет процесс диагностики и увеличивает ее точность,

Также для детских отделений приобрели аппарат для терапии оксидом азота, передвижной аппарат ИВЛ и оптический каугулометр – портативный аппарат для измерения параметров свёртываемости крови непосредственно у кровати пациента, а для врачей – современные бинокуляры