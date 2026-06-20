Улица будет перекрыта с 24 июня по 3 июля Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге газовики на неделю перекроют улицу Бордюрную. Работы продлятся с 24 июня по 3 июля. Специалисты будут строить газопровод на участке от дома №10 по улице Бордюрной до дома №45 по улице Трубачева.

– Схема движения общественного транспорта не изменится. Автомобилисты смогут объехать участок по улицам: Чистая – Варшавская – Ялунинская – Трубачева, – сообщили в Администрации Екатеринбурга.

Строители просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут.

Напомним, что 20 июня перекроют ряд улиц в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга из-за проведения забега «Серые ночи». Из-за бегунов схему движения временно изменят четыре автобуса – №44, 56, 65 и 66. Ограничения снимут в 04:00 21 июня.