В Екатеринбурге перевозчик получил штраф за замерзших пассажиров

Из-за неисправности системы отопления в вагоне была низкая температура Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге перевозчика оштрафовали за холодную электричку, в которой замерзли пассажиры. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в ведомство обратился один из пассажиров, потребовавший проверить перевозчика на соблюдение требований законодательства о защите прав потребителей.

– Установлено, что в связи с неисправностью системы отопления температура атмосферного воздуха в вагонах электропоезда, следовавшего из Екатеринбурга в Богданович, значительно снизилась, ввиду чего созданы неблагоприятные условия для перевозки пассажиров, – сообщили в пресс-службе ведомства

Свердловская транспортная прокуратура привлекла перевозчика к административной ответственности по части 2 статьи 14.4 КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» и оштрафовала его на 30 тысяч рублей.