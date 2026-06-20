Свердловчанам на выборах будет помогать ИИ-бот Добрыня

Бот Добрыня объясняет разные ситуации, которые могут произойти на выборах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Избирательная комиссия Свердловской области представила бота Добрыню. Он создан при помощи искусственного интеллекта и предназначен для разъяснения различных ситуаций на выборах.

– С помощью отечественных бесплатных сервисов ИИ он создан Молодежной избирательной комиссией Свердловской области. Добрыня умеет записывать короткие ролики о разных ситуациях в избирательном процессе, объясняя нормы закона просто и на примерах, – сообщили в избиркоме.

Так, в дебютном ролике, который представили журналистам, бот Добрыня на примере богатыря и сударыни рассказывает, что нельзя вступать сначала в одну партию, а потом – в другую. Нужна сначала выйти из партии, в которой ты состоял и уже после менять свой выбор.

Отметим, что выборы в Госдуму, Законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдет с 18 по 20 сентября.