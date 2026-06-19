Уральцы предложили почти 900 вариантов имен для маскота молодежного фестиваля

Соболенка предлагают назвать именами, связанными с Уралом и его богатствами Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Свердловской области предложили 887 вариантов имени для соболенка, который является символом молодежного фестиваля. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

- Чаще всего участники конкурса предлагали варианты, связанные с Уралом и подчеркивали самобытность персонажа: Уралик, Уралец, Ураленок, - сказано в сообщении. - Значительная часть вариантов связана с историей и культурным наследием. Среди них - Данила, Акинфий, Демид, Кокованя, Ермак и Рифей.

Также вдохновлялись природными богатствами области. Символ предложили назвать Малахитом, Малахитиком, Самоцветиком, Изумрудиком и Алмазиком.

Предлагали варианты, отражающие посыл фестиваля. Например, Движ, Импульс, Вектор, Драйвик и Фестик.

Международный фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Мероприятие объединит более 10 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран.