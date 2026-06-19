На Среднем Урале водитель Haval столкнулся с авто и перевернулся

В аварии никто не пострадал. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

19 июня около 16:30 в Ивделе произошла авария на перекрестке улиц Елизарова и Механошина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным данным, 36-летний водитель Haval H5 ехал по Елизарова. При выезде на главную дорогу, он не пропустил Hyundai Accent, которым управлял 24-лений уралец. После столкновения Haval перевернулся.

- В автомобиле Haval помимо водителя находились трое пассажиров. В результате происшествия никто из участников не пострадал. Транспортные средства получили повреждения, - рассказали в ведомстве.

На водителя Haval составлены протоколы за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, а также за повреждение дорожного знака. Водителя Hyundai оштрафовали за отсутствие страхового полиса. По факту аварии продолжается проверка.