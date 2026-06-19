Екатеринбургская духовная семинария переезжает в Верхнюю Пышму

Новое здание расположено в Верхней Пышме. Фото: митрополит Евгений

Новое здание в Верхней Пышме получит Екатеринбургская духовная семинария. Об этом в своем канале рассказал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

- Для меня очень важно то, что в стесненных условиях команда семинарии показала высокий результат. В новых условиях, я верю, мы сможем растить замечательных пастырей для нашей Церкви. Учиться или учить в Екатеринбургской школе почетно и престижно, - сказано в посте.

К тому же, семинария занял третье место в рейтинге учебных заведений Русской Православной Церкви. Оценивали качество знаний, которые получают студенты и четкость воспитательной работы.