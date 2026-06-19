Певица Флора Бичахчян отменила выступление на «Уральской ночи музыки»

Исполнительница извинилась перед уральцами за отмену своего выступления. Фото: личная страница Флоры Бичахчян во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге 19 июня проходит «Уральская ночь музыки». На мероприятии должна была выступить джазовая певица Флора Бичахчян. Однако участница фестиваля заявила, что не сможет принять участие. В своих социальных сетях она извинилась перед уральцами.

- К сожалению, мое выступление отменено. Мне не удалось вылететь в Екатеринбург. Приношу извинения перед всеми, кто собирался прийти. Обещаю, что осенью будет шикарный сольный концерт с новой программой, - написала Флора Бичахчян. – Желаю вам крутого фестиваля!

Напомним, что исполнительница жила в Екатеринбурге. Флора Бичахчян в феврале 2025 года принимала участие в отборочном туре «Евровидения» в Армении. Певице удалось занять восьмое место. Всего в мероприятии участвовало 11 претендентов.