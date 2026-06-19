Свердловские кандидаты в депутаты смогут собирать подписи через «Госуслуги»

Кандидаты в депутаты смогут собирать электронные подписи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кандидатам в депутаты Законодательного собрания Свердловской области можно будет собирать подписи с помощью электронных технологий. Об этом рассказала председатель регионального избиркома Елена Клименко.

- Впервые на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области сбор подписей избирателей помимо традиционного с бумажными листами может проводиться с использованием портала «Госуслуг», - говорит Елена Клименко.

Однако их число не должно превышать 50% количества подписей. Технология позволит облегчить работу комиссии, которая проверяет листы.

Кандидат по одномандатному округу должен сдать в избирком от 3622 до 4348 подписей в его поддержку.