Тагильчанка хотела купить автомобиль из Европы, но нарвалась на мошенников

Тагильчанка попалась на уловки мошенников, когда пожелала купить автомобиль Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Нижнего Тагила обратилась 36-летняя местная жительница. Она планировала купить автомобиль Toyota RAV 4 из Европы. Однако женщина стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-группа полиции Нижнего Тагила.

Все началось с того, что ее отец в мессенджере вступил в группу, которая якобы продает машины из Европы. Мужчина связался с менеджером, который представился Алексеем.

- Женщина засомневалась в честности организации. Но сама вступила в эту группу. Она стала переписываться с менеджером Алексеем в интересах отца. Ей рассказали о процессе сделки. Сама же тагильчанка проверила организацию. Затем решила на свое имя оформлять договор купли-продажи иномарки, - сказано в сообщении.

Так она отправила менеджеру документы. По его указаниям отправилась в банк. Там она выполнила переводы денег. В общей сложности женщина отдала аферистам более 940 тысяч рублей.

Когда она вновь стала связываться с менеджером, неизвестный отправил фото автовоза. Тагильчанка нашла контакты этой фирмы. Однако женщине пояснили, что перевозкой машин они не занимаются. Поэтому свердловчанка осознала, что стала жертвой мошенников.

Полицейские просят уральцев быть бдительными при покупке автомобилей. Чаще всего аферисты завлекают динамичными ценами. Также они подделывают документы, чтобы создать иллюзию безопасной продажи.