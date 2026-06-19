В Петербурге задержана банда, нападавшая на прохожих в центре города

Полицейские нашли холодное оружие и дымовые шашки. Фото: МВД РФ

В Петербурге задержали семерых подозреваемых в создании экстремистской организации. Кадры оперативных мероприятий опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, молодые люди нападали на прохожих из-за политической, идеологической, расовой или религиозной ненависти. При этом они применяли оружие. Сейчас установлены обстоятельства трех таких нападений — они произошли в период с апреля по октябрь 2025 года.

На видео, снятом во время обыска в квартире одного из фигурантов, видны бита с гвоздями, боеприпасы, огнестрельное оружие и экстремистская символика. Также полицейские нашли холодное оружие и дымовые шашки, пишет Мойка78.

Свои издевательства нападавшие снимали на видео и выкладывали в Сеть. Одно из нападений произошло на Лиговском проспекте — там потерпевшего поставили на колени и избивали, требуя отречься от своих убеждений. Еще один случай зафиксирован у ТРЦ «Галерея».

Возраст задержанных — от 17 до 27 лет. Им вменяют организацию экстремистского сообщества (статья 282.1 УК РФ).