В Свердловской области обновят 48 пешеходных переходов и 42 километра ограждений

Помимо пешеходных переходов на трассах обновят 42 километра ограждений. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На свердловских дорогах в 2026 году обновят 48 пешеходных переходов, установят 1,3 тысячи дорожных знаков и более 41 километра барьерных ограждений. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

– Существующая пешеходная инфраструктура не всегда учитывает появление новых остановок общественного транспорта, коллективных садов, коттеджных поселков и мест отдыха. Наша цель – обеспечить максимально безопасные условия при переходе региональных дорог, – рассказал начальник Службы содержания, ремонта и диспетчеризации Управления автодорог Свердловской области Константин Кудрявцев.

Пешеходные переходы оборудуют искуственным освещением, мигающими желтыми светофорами Т7, подходами, ограждениями и искусственными неровностями. В частности, к обновлению запланированы пешеходные переходы у остановки «Сады Рябинушка» в районе села Тарасково, рядом с садовыми участками у Дегтярска, на Полевском тракте, у частного сектора Арамили и других учатсках.