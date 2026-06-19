В Екатеринбурге ради бегунов перекроют улицы

В Екатеринбурге перекроют часть улиц для проведения забега Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге проходит подготовка к забегу «Серые ночи». Он состоится в субботу, 20 июня. Госавтоинспекция Екатеринбурга предупреждает о перекрытии улиц на время мероприятия.

20 июня с 10:00 до 10:00 21 июня будет ограничено движение транспорта на ЭКСПО-бульваре от улицы Универсиады до улицы 100-летия Уральского университета.

20 июня с 22:30 до 4:00 21 июня перекроют ЭКСПО-бульвар на участке от Кольцовского тракта до Новосинарского бульвара. Ограничения распространяются на улицу Универсиады – от ЭКСПО-бульвара до Новосинарского бульвара.

Также будет перекрыт Новосинарский бульвар от улицы Универсиады до Варшавской. Движение прекратят и по улице 100-летия Уральского университета – от улицы Олимпийской до Новосинарского бульвара.

На всех этих участках дорог на время забега вводится ограничение на парковку. Оно будет действовать с 22:30 20 июня до 4:00 21 июня.

Напомним, что из-за полумарафона изменится схема движения общественного транспорта в Екатеринбурге. Таким образом, 20 июня маршруты изменят автобусы №44, 56, 65 и 66.