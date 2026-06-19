В Екатеринбурге возле кафе «Дияр» избили женщину из-за замечания

В Екатеринбурге 14 июня вечером посетители кафе «Дияр» на улице Готвальда набросились с кулаками на женщину. Об этом сообщает член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев в своем канале.
Причиной послужило замечание, которое сделала свердловчанка компании мужчин.
- Известно, что нападавшие в тот день были на свадьбе. Пили и веселились. Проходившая мимо женщина сделала им замечание, попросила вести себя культурнее. Те в ответ на нее набросились. У женщины синяки, ушибы по всему телу, - говорит общественник.
Екатеринбурженка обратилась за помощью к правоохранителям, а также к депутату Гордумы Екатеринбурга Алексею Мещерякову.
Как сообщили в УМВД России по г. Екатеринбургу, заявление по факту инцидента поступило в отдел полиции № 9. В настоящее время служба участковых проводит по нему проверку, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД Екатеринбурга.
По результатам проверки полицейские примут обоснованное решение.