В Екатеринбурге возле кафе «Дияр» избили женщину из-за замечания

Екатеринбурженка обратилась за помощью в полицию, а также к депутату. Фото: Дмитрий Чукреев

В Екатеринбурге 14 июня вечером посетители кафе «Дияр» на улице Готвальда набросились с кулаками на женщину. Об этом сообщает член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев в своем канале.

Причиной послужило замечание, которое сделала свердловчанка компании мужчин.

- Известно, что нападавшие в тот день были на свадьбе. Пили и веселились. Проходившая мимо женщина сделала им замечание, попросила вести себя культурнее. Те в ответ на нее набросились. У женщины синяки, ушибы по всему телу, - говорит общественник.

На теле у женщины остались ссадины и синяки. Фото: Дмитрий Чукреев

Екатеринбурженка обратилась за помощью к правоохранителям, а также к депутату Гордумы Екатеринбурга Алексею Мещерякову.

Как сообщили в УМВД России по г. Екатеринбургу, заявление по факту инцидента поступило в отдел полиции № 9. В настоящее время служба участковых проводит по нему проверку, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД Екатеринбурга.

По результатам проверки полицейские примут обоснованное решение.