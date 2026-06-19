В свердловском поселке Первомайский запустили новую газовую котельную

Строительство новой котельной обошлось в 27 миллионов. Фото: Денис Паслер

В свердловском поселке Первомайский запустили новую газовую блочную котельную. Старая котельная, которой отапливались пять домов на улице Лесной была признана аварийной и закрылась еще в 2009 году.

– С 2009 года жители перешли на электрические котлы, которые установили в подвалах. Временное решение растянулось на 17 лет. При этом нагревательные элементы постоянно выходили из строя, а затраты на отопление были значительными, – рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Для решения проблемы по поручению региональных властей разработали план строительства, на его реализацию направили 25 миллионов рублей.

Теперь проблема решена, и новая котельная начнет подавать тепло в дома уже в этом отопительном сезоне. Качество жизни благодаря этому улучшится у 200 сельчан.