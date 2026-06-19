СвЖД завершила основной этап капитального ремонта двух мостов на Транссибе

Фото: пресс-служба СвЖД

На СвЖД завершен основной этап капитального ремонта железобетонных мостов, расположенных параллельно друг другу на двухпутном перегоне Кордон – Шамары на границе Свердловской области и Пермского края. Работы, проводимые в рамках программы по обновлению инженерных сооружений, позволят повысить надежность инфраструктуры, увеличить скорости движения поездов и пропускную способность участка.

Железнодорожники укрепили опоры мостов, смонтировали ограждение для укрепления насыпи, заменили железобетонные пролеты, уложили новую рельсошпальную решетку. На заключительном этапе предстоит обустроить на откосах насыпи технологические лестницы, покрасить внешние конструкции мостов. Все работы планируется завершить в августе.

Фото: пресс-служба СвЖД

При ремонте опор мостов для работы с пролетными строениями был задействован уникальный кран ГЭПК-130 на железнодорожном ходу. Он незаменим там, где отсутствует возможность для подъезда автокрана, в том числе на участках с горным профилем местности, как на перегоне Кордон – Шамары. ГЭПК-130 не занимает габарит соседнего пути и способен перемещать мостовые конструкции длиной до 34 метров.

Для укрепления земляного полотна, восстановления откоса насыпи и нарезки водоотводных канав железнодорожники использовали специализированные мехкомплексы, включающие в себя экскаваторы и бульдозеры. В целом на объектах было задействовано 15 единиц различной спецтехники.

На время проведения ремонта движение на участке не прерывалось, поезда курсировали в реверсивном режиме – по одному пути в обе стороны.

Всего до конца 2026 года на СвЖД планируется отремонтировать 39 инженерных сооружений (мостов, путепроводов, водопропускных труб, водоотводов). В ближайших планах – ремонт ж/д мостов с установкой современных плит безбалластного мостового полотна на перегонах Пыть-Ях – Усть-Юган (ХМАО – Югра) и Нарат – Ямсовей (ЯНАО).