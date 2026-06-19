На Среднем Урале стали выдавать больше IT-ипотеки

Свердловская области почти на 50% нарастила объемы айтишной ипотеки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За первый квартал текущего года на Среднем Урале финансовые организации выдали IT-ипотек на сумму 1, 7 миллиарда рублей. В сравнении с прошлым годом этот показатель стал больше на 49,5 %. Об этом информируют аналитики «Дом.рф».

По объему выданной айтишной ипотеки Свердловская область стала третьей по стране.

Абсолютным лидером признана Московская область, в которой выдано ипотечных кредитов на 3, 25 миллиарда рублей. Второе место отдано Республике Татарстан. Здесь объем IT-ипотек составил 1,8 миллиарда рублей.

На четвертом месте расположилась Новосибирская область – 1,46 миллиарда рублей. Пятая строчка отдана Краснодарскому краю. На юге России объем айтишных ипотек достигает 1, 15 миллиарда рублей.