В Юго-Западном районе Екатеринбурга к 2030 году построят школу и два садика

В Юго-Западном районе построят новые многоэтажки, школу и два детского сада Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Юго-Западном районе Екатеринбурга к 2030 году появится новый жилой квартал. План межевания территории в границе улиц Фурманова – Московской – Амундсена – Шаумяна – Чкалова – переулка Воронежского – улиц Громова – Шаумяна – Чкалова – Обувщиков утвердил глава города Алексей Орлов.

– На участке 48,1 гектара построят жилые кварталы с общей площадью новых помещений порядка 290 тысяч квадратных метров. Также здесь должны появиться два отдельно стоящих детских сада на 325 и 350 мест и школа на 1,5 тысячи мест, – сообщили в мэрии.

Кроме того, здесь построят парковку почти на 2 тысяч мест, а в рамках развития дорожной инфраструктуры проложат новый участок трамвайной ветки протяженностью 440 метров.

На первых этажах многожтажек разместят коммерческие помещения, такие как точки общественного питания и торговли, чтоюы закрыть повседневные потребности жильцов.