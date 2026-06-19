На ВИЗ-Стали вручили гранты социальным проектам, которые меняют Екатеринбург

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Стали»

На ВИЗ-Стали состоялось вручение грантов авторам лучших социальных проектов программы «Стальное дерево», которая реализуется в городах присутствия Группы НЛМК при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». В мероприятии приняли участие победители конкурсного отбора 2025–2026 годов — они обсудили результаты, обменялись опытом и представили планы на новый проектный сезон.

Прошлогодние участники рассказали об итогах инициатив, которые в общей сложности охватили более 2000 жителей Екатеринбурга. При поддержке программы была создана детская студия по производству анимационных фильмов об Урале, в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала открылась инклюзивная керамическая мастерская, а для подопечных центра помощи инвалидам «Шанс» оборудован класс для занятий йогой. В детских садах № 532 и № 510 появились спортивно туристический комплекс и мобильный автогородок. Для вокально инструментального ансамбля ветеранов AVIS, который проводит танцевальные вечера для пенсионеров, приобретены новые музыкальные инструменты.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Стали»

— «Стальное дерево» ценно тем, что объединяет людей вокруг конкретных дел. Для программы важно не только поддержать инициативу грантом, но и сопровождать её до конкретного результата — чтобы изменения были заметны жителям Екатеринбурга и работали «в долгую». Встречи победителей разных лет помогают обмениваться опытом и делать новые инициативы сильнее, — отметил начальник управления персоналом ВИЗ-Стали Вячеслав Моломин.

Новые победители программы в 2026 году представили проекты в нескольких ключевых направлениях. В сфере профориентации и технического развития подростков Уральский политехнический колледж запустит профильную смену для школьников «Каникулы в металлургии», а дворовый клуб «Надежда» приобретёт конструкторы для бесплатных инженерно-технических занятий. Блок инклюзивных инициатив включает творческие мастер классы с элементами арт терапии для особенных детей, развитие швейной мастерской для молодых людей с ментальной инвалидностью, а также показы спектаклей в Екатеринбургском театре кукол с переводом на русский жестовый язык. Для старшего поколения создадут мультимедийную площадку для интеллектуальных игр, адаптированных под особенности пожилых участников. Экологический проект «ЭКОволонтерыМЫ!» молодёжного отряда «Пламя» объединит уборку и благоустройство природных территорий с семейными активностями и просвещением по обращению с отходами.

Фото: пресс-служба «ВИЗ-Стали»

В благодарность за вклад в развитие города участникам «Стального дерева» вручили памятные подарки и символические стелы. Программа действует уже девятый год и объединяет более 30 000 активных жителей в Алтайском крае, Свердловской, Липецкой и Белгородской областях.

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