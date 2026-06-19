Группа «Чайф» исполнит на «Ночи музыки» песню в память о Евгении Горенбурге

Владимир Шахрин рассказал о предстоящем концерте на "Ночи музыки" Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Группа «Чайф» исполнит на фестивале «Ночь музыки» песню в память о Евгении Горенбурге и Николае Коляде. Во время исполнения этой композиции на сцену выйдут музыканты группы «Топ». Об этом сообщил лидер группы Владимир Шахрин.

- Мы исполним специальную песню из нашего последнего альбома. Но это будет версия именно для сегодняшнего концерта. Она будет Евгению Львовичу и вообще всем творческим людям, которые за последние несколько лет покинули этот мир, - рассказал рок-музыкант.

Напомним, одного из основателей Свердловского рок-клуба Евгения Горенбурга не стало 22 апреля этого года. Он стал организатором фестивалей, которые стали важной частью культурной жизни Екатеринбурга. Среди них «Старый Новый Рок», Ural Music Night и «Красная строка». У музыканта и продюсера были проблемы с сердцем.

Отменять фестиваль команда события не стала. «Уральская ночь музыки» состоится уже в 12-й раз в эту пятницу, 19 июня.

- Память о Евгении Львовиче будет жить, пока будут проходить те фестивали, которые он задумал. Каждую минуту мы чувствуем, что он с нами. Сегодня в 1:30 перед выступлением группы «Чайф» группа «Топ», которую основал Евгений Гореньург, тоже даст отдельный концерт, - рассказала новый директор фестиваля Екатерина Шубенко.

Группа «Чайф» выступит на акции «Светает», которая традиционно закрывает фестиваль. Помимо этого, бесплатно выступят Юлия Савичева, группы «Пицца», СмешBand и многие другие популярные и начинающие артисты.

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