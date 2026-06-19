Травматолог посоветовал заменить шлепанцы на кроксы ради здоровья ног

Такая обувь не имеет амортизирующих свойств Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Длительные прогулки в шлепанцах или вьетнамках могут обернуться серьезными проблемами со стопами. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии и ортопедии Константин Терновой.

Эксперт пояснил, что такая обувь не имеет амортизирующих свойств — стопа получает сильный удар даже при обычной ходьбе. Кроме того, плоская подошва способна спровоцировать прогрессирование плоскостопия, воспаление подошвенной фасции и обострение пяточной шпоры. Также в шлепанцах легко поскользнуться, особенно у бассейна, так как они, как правило, скользкие.

Врач порекомендовал обратить внимание на более удобную альтернативу — например, кроксы. Они сохраняют комфорт, но снижают нагрузку на ноги и риск травм.