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НовостиОбщество19 июня 2026 8:40

Травматолог посоветовал заменить шлепанцы на кроксы ради здоровья ног

Врач Терновой предупредил об опасности ходьбы в шлепанцах
Евгений БУЛГАРИН
Такая обувь не имеет амортизирующих свойств

Такая обувь не имеет амортизирующих свойств

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Длительные прогулки в шлепанцах или вьетнамках могут обернуться серьезными проблемами со стопами. Об этом в беседе с «Абзацем» предупредил кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии и ортопедии Константин Терновой.

Эксперт пояснил, что такая обувь не имеет амортизирующих свойств — стопа получает сильный удар даже при обычной ходьбе. Кроме того, плоская подошва способна спровоцировать прогрессирование плоскостопия, воспаление подошвенной фасции и обострение пяточной шпоры. Также в шлепанцах легко поскользнуться, особенно у бассейна, так как они, как правило, скользкие.

Врач порекомендовал обратить внимание на более удобную альтернативу — например, кроксы. Они сохраняют комфорт, но снижают нагрузку на ноги и риск травм.