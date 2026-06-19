Екатеринбургская духовная семинария заняла третье место рейтинга духовных школ

Новое здание семинарии построили в Верхней Пышме. Фото: Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Екатеринбургская духовная семинария заняла третье место в рейтинге духовных школ Учебного комитета Русской Православной Церкви. Главными критериями оценки стали качество знаний студентов и четкость воспитательной работы.

– В этом результате – ежедневный труд профессорско-преподавательской корпорации во главе с ректором отцом Корнилием и старания наших студентов, – сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Семинария достигла такого результата накануне переезда в новое просторное здание, построенное компанией УГМК. Митрополит подчеркнул, что для него важно, что даже в стесненных условиях духовная школа показала такой высокий результат

Напомним, что здание новой семинарии построили в Верхней Пышме. Площадь всего комплекса зданий составит 14 тысяч квадратных метров. Около 9 тысяч из них займет учебный корпус, рассчитанный на 200 человек.