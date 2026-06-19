В Сысерти на Заводе пройдет фестиваль молодой уральской музыки

«Лето на Заводе» проводят на старинном уральском Заводе Турчаниновых-Соломирских в Сысерти Фото: Алина СУРИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Сысерти на фестивале «Лето на Заводе» 27 и 28 июня проведут мероприятие, посвященное молодой уральской музыке от наследников Свердловского рок-клуба. На Заводе вживую выступят концертное объединение из Екатеринбурга Husky Tunes и музыкальное сообщество «Рама», а также пройдут лекции и кинопоказы о рок-культуре 80-х и 90-х годов.

– Хедлайнером выходных станет завирусившаяся в социальных сетях молодая группа «Синдром главного героя» Ребята выросли на песнях «Агаты Кристи» и «Наутилуса», а теперь, не выезжая из Екатеринбурга, создают собственные хиты, – сообщили в пресс-службе фестиваля.

Группа выступит 28 июня в 17:00. Компанию им составят группы друнк, Runway53, soniaprosti, невесом, марево и другие.

Отметим, что фестиваля «Лето на Заводе» проводят на старинном уральском Заводе Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. Его забросили более 30 лет назад, а в 2020 году он получил новую жизнь.