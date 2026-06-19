В Свердловской области снизились цена на поездки в Египет и Китай

Поездки для туристов по ряду направлений подешевели, но по большинству направлений стали дороже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Туроператоры Свердловской области в этом сезоне снизили цены на путевки в Китай и Египет для уральских путешественников. При этом. Отдых на побережье Черного моря значительно подорожал. Об этом сообщает «ФедералПресс».

В мае 2026 года отдых в Египте стал дешевле на 7,4% в сравнении с показателями апреля, а поездка в Китай упала в цене на 6,8%.

По сравнению с апрелем в мае поездка на черноморское побережье подорожала на 44%, так как именно в мае начался новый туристический сезон.

Речные круизы по рекам России стали дороже на 16%, поездки в Белоруссию - на 4,2%, в Закавказье - на 3,5%.