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НовостиТуризм19 июня 2026 7:27

В Свердловской области снизились цена на поездки в Египет и Китай

При этом, отдых на побережье Черного моря значительно подорожал
Лев ИСТОМИН
Поездки для туристов по ряду направлений подешевели, но по большинству направлений стали дороже

Поездки для туристов по ряду направлений подешевели, но по большинству направлений стали дороже

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Туроператоры Свердловской области в этом сезоне снизили цены на путевки в Китай и Египет для уральских путешественников. При этом. Отдых на побережье Черного моря значительно подорожал. Об этом сообщает «ФедералПресс».

В мае 2026 года отдых в Египте стал дешевле на 7,4% в сравнении с показателями апреля, а поездка в Китай упала в цене на 6,8%.

По сравнению с апрелем в мае поездка на черноморское побережье подорожала на 44%, так как именно в мае начался новый туристический сезон.

Речные круизы по рекам России стали дороже на 16%, поездки в Белоруссию - на 4,2%, в Закавказье - на 3,5%.