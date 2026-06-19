Средний Урал оказался в плену циклонической циркуляции

В Свердловской области каждый день идут дожди Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Средний Урал в июне из-за постоянных дождей и гроз признали самым влажным регионом России. Причина тому - Урал оказался в плену устойчивой циклонической циркуляции. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на специалистов Gismeteo.

В большей часть территорий Свердловской области уже выпала норма осадков за июнь, а Челябинская область по этому показателю выполнила три месячных нормы.

Синоптики говорят, что в третьей декаде июня осадков с уральских территорий никуда не уйдут - затяжные дожди продолжатся.

Таким образом, июнь 2026 года имеет все шансы побить рекорды по уровню влажности за последние несколько лет.