В Верх-Исетском районе Екатеринбурга фонтан горячей воды затопил машины

От воды пострадали машины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ночь на 19 июня на улице Юмашева, 6 произошла коммунальная авария. Из-под земли начал бить фонтан горячей воды.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе теплосетевой компании, под струю попали припаркованные во дворе машины, некоторые из них получили небольшие повреждения. Аварийная бригада оперативно приехала на место ЧП и огородила место повреждения.

– Водители, чьи машины пострадали в ходе испытаний сетей, должны обратиться в ЕТК для осмотра автомобилей и возмещения ущерба, – сообщили в пресс-службе ЕТК.

Напомним, что на юго-западе Екатеринбурга с 16 июня начались опрессовки. До 29 июня местные жители остались без горячей воды, но ее могут дать раньше, если аварий на теплотрассах больше не возникнет.