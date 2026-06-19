Полиция объяснила, как не попасться на уловки с ложными призами

Аферисты обещают крупные призы, дорогие подарки или эксклюзивные предложения Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали массово рассылать россиянам сообщения в мессенджерах, по электронной почте и в СМС. Они обещают крупные призы, дорогие подарки или эксклюзивные предложения. Часто злоумышленники маскируются под известные бренды, банки и популярные онлайн-сервисы.

Главная цель аферистов — заставить жертву перейти по вредоносной ссылке, пишет Мойка78. На такой странице могут попросить ввести личные данные, реквизиты карты или логин с паролем от онлайн-банка. Иногда достаточно просто открыть ссылку, чтобы устройство заразилось вирусом. Об этом предупредили в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Эксперты перечислили признаки, которые должны насторожить пользователя. Во-первых, слишком щедрое предложение — аферисты обещают крупную сумму или ценный подарок практически ни за что. Во-вторых, требование оплаты: жертву просят внести «комиссию», «налог» или «плату за доставку». В-третьих, запрос конфиденциальных данных: номера карты, СМС-кода или пароля.

Вот ещё несколько «красных флагов», о которых рассказали в МВД: подозрительный источник (незнакомый номер или странный адрес), давление срочностью («действуйте в течение часа!») и угрозы потери выгоды («выигрыш сгорит»).

Чтобы не стать жертвой, не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, даже если отправитель кажется знакомым или письмо выглядит официально. Проверяйте информацию только через официальные каналы — сайт или приложение компании. Никогда не передавайте паспортные, банковские и другие личные данные.

Если возникли сомнения, свяжитесь с компанией напрямую по номеру с официального сайта. Игнорируйте любые требования оплатить что-либо для получения выигрыша или «активации аккаунта».